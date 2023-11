ATP Metz: Altmaier verliert zum Auftakt deutlich

In Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Metz auch der zweite deutsche Tennisprofi in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 16:26 Uhr

© Getty Images Nichts zu holen gab es für Daniel Altmaier in der ersten Runde in Metz.

Zwei Tage nach der Auftaktpleite von Yannick Hanfmann beendete der 25 Jahre alte Kempener die ATP-Tour-Saison ebenfalls mit einer Enttäuschung. Gegen den Ungarn Mate Valkusz verlor der an Position neun gesetzte Altmaier überraschend deutlich mit 2:6, 2:6.

Beim Hallenmasters in Paris-Bercy hatte Altmaier in der Vorwoche noch das Achtelfinale erreicht, war dort aber an Boris Beckers Schützling Holger Rune aus Dänemark gescheitert.

