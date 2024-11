ATP Metz: Die große Chance des Corentin Moutet

Seit Donnerstagabend stehen die vier Halbfinalisten beim ATP-250-Turnier in Metz fest. Einer davon ist Corentin Moutet, der ausgerechnet in der Heimat seinen ersten Tour-Titel holen könnte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2024, 22:08 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet hat die Chance auf seinen ersten Titel

Andrey Rublev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Holger Rune und Ugo Humbert hatten sich allesamt für das ATP-250-Turnier in Metz angekündigt, in der Spätphase des Events ist von diesem Quintett aber weit und breit keine Spur. Hatten sich Rublev und Ruud zunächst immerhin noch in Frankreich versucht, sagten Dimitrov, Rune und Humbert ihre Teilnahmen kurzfristig ab.

Und so liest sich das Semifinal-Aufgebot nun doch deutlich weniger attraktiv als noch vor wenigen Tagen angenommen. Mit Alex Michelsen, der sich am Donnerstagabend gegen Yunchaokete Bu mit 6:7 (6), 6:2 und 6:4 behauptete, liegt der bestplatzierte Halbfinalteilnehmer in der Weltrangliste lediglich auf Rang 44.

Die Favoritenrolle auf den Turniersieg hat Michelsen dennoch nicht unbedingt inne. Denn in der Vorschlussrunde trifft der US-Amerikaner mit Benjamin Bonzi auf einen Mann, der 19 seiner jüngsten 20 Matches gewann. Und noch dazu auf die Unterstützung seiner französischen Landsleute bauen darf.

Ähnliches gilt für Corentin Moutet, der zu seiner Viertelfinalpartie gegen Rublev erst gar nicht antreten musste. Offiziell wegen einer Bauchmuskelverletzung des Russen. Wie ernst zu nehmend diese Begründung tatsächlich ist, wird Moutet wohl herzlich egal sein. Zumal sich ihm in Metz die große Chance auf seinen ersten ATP-Titel bietet. Im Halbfinale trifft der 25-Jährige auf Cameron Norrie, der seine Viertelfinalpartie gegen Zizou Bergs in drei Sätzen gewann.

Das Einzel-Tableau in Metz