ATP Metz: Dominic Thiem vs Hubert Hurkacz im TV, Livestream, Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 182) trifft beim ATP-Turnier in Metz in der zweiten Runde auf den an zwei gesetzten Hubert Hurkacz (ATP-Nr. 10) - ab ca. 15.30 Uhr im TV und Livestream bei Sky Sport Austria und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.09.2022, 08:07 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem, Hubert Hurkacz

Das Schicksal auf dem Comebackweg: Man trifft in frühen Runden auf die Topgesetzten! So auch Dominic Thiem in Metz - hier muss er sich in Runde 2 direkt mit Hubert Hurkacz auseinandersetzen.

Im direkten Vergleich steht es 2:0 für den Mann aus Polen: 2019 gewann er in Miami in zwei Sätzen, 2020 beim ATP Cup im Tiebreak des dritten Satzes.

Die Hoffnung für Thiem: Er zeigte am Mittwoch gegen Richard Gasquet eine tolle Leistung!

Thiem vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Hubert Hurkacz gibt es ab ca 15.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria.

Hier das Einzel-Tableau in Metz