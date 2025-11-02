ATP Metz: Ein Festival für Lucky Loser

Das Tableau des ATP-Tour-250-Turniers in Metz bietet am Jahresende vielen Spielern noch die Chance, mit einem Erfolgserlebnis in die Offseason zu gehen. Auch für Verlierer in der Qualifikation.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 10:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Corentin Moutet darf zuversichtlich in das Turnier von Metz gehen

Am heutigen Sonntag sind in Metz noch vier Qualifikationsspiele angesetzt. Die aber eher Schaukampfcharakter haben werden. Denn schon jetzt sind im 28er-Tableau sieben Plätze für Qualifikanten und Lucky Loser reserviert. Die letzten beiden, die sich spontan gegen eine Teilnahme entscheiden haben (oder sich aufgrund körperlicher Probleme dagegen entscheiden mussten) waren Tallon Griekspoor und Daniil Medvedev.

Und wie lange Félix Auger-Aliassime, er eigentliche Topfavorit in Metz, tatsächlich an den Wettkämpfen teilnehmen wird, hängt maßgeblich vom Ausgang des heutigen Endspiels des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris ab. Sollte Auger-Aliassime da Jannik Sinner bezwingen, wird er sich die Reise nach Metz sparen.

Moutet vielleicht doch im Davis Cup?

Wer dann in die Bresche springen könnte, um dem französischen Publikum auch in der letzten regulären ATP-Woche noch ansprechendes Tennis zu bieten? Nun: Da sehen sich wohl am ehesten die Lokalfavoriten in der Pflicht. Allen voran wohl Arthur Rinderknech und auch Corentin Moutet, der eine sehr starke Saison spielt. Rinderknech ist ja auch für die Davis-Cup-Finalrunde in Bologna nominiert, Moutet könnte nachrücken. Schließlich hat sich Ugo Humbert auch für Metz abgemeldet. Und den würde Corentin Moutet dann ersetzen.

Außerdem für die heimischen Farben in Metz fix im Hauptfeld: Arthur Cazaux und Adrian Mannarino, die gleich in Runde eins aufeinander treffen. Dann weiters Valentin Royer, Terence Atmane, Hugo Gaston, Giovanni Mpetshi Perricard, Qnetin Halys und Ugo Blanchet. Da stehen die Chancen für einen Heimsieg eigentlich ziemlich gut.

Hier das Einzel-Tableau in Metz

