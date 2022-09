ATP Metz live: Dominique Thiem vs. Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Metz auf Richard Gasquet. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2022, 07:52 Uhr

© Getty Images Richard Gasquet und Dominic Thiem matchen sich zum vierten Mal

Es wird die vierte Auseinandersetzung zwischen Dominic Thiem und Richard Gasquet werden, der Franzose hat im Moment die Nase mit 2:1-Siegen vorne. Das letzte Match im Herbst 2019 in Peking ging allerdings an Thiem.

Beide Spieler kommen mit Selbstvertrauen nach Metz: Thiem hat vergangene Woche in Rennes erstmals nach seinem Comeback das Finale eines Turniers erreicht, Gasquet beide Einsätze bei der Zwischenrunde des Davis Cups in Hamburg gewonnen.

Thiem vs. Gasquet - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Richard Gasquet gibt es ab 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria.

Hier das Einzel-Tableau in Metz