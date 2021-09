ATP Metz: Murray siegt problemlos, Rune liefert nächste Talentprobe ab

Andy Murray und Holger Rune stehen beim ATP-250-Turnier in Metz im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.09.2021, 22:15 Uhr

© Getty Images Andy Murray steht in Metz im Viertelfinale

Nach seinem starken Auftritt gegen Stefanos Tsitsipas bei den US Open präsentiert sich Andy Murray auf der ATP-Tour weiterhin in starker Form. Der Schotte, der in der vergangenen Woche Roman Safiulin beim Challenger-Event von Rennes in der zweiten Runde unterlegen war, qualifizierte sich am Mittwochabend für das Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Metz.

Der ehemalige Weltranglistenerste besiegte Vasek Pospisil mit 6:3 und 6.3. Im zweiten Satz holte Murray dabei einen 1:3-Rückstand auf, mit fünf Spielgewinnen in Folge machte der 34-Jährige alles klar. In der Runde der letzten Acht könnte er es mit dem topgesetzten Hubert Hurkacz zu tun bekommen. Dazu müsste der Pole am Donnerstag gegen Lucas Pouille gewinnen.

Während Murray am Court Central siegreich blieb, lieferte Holger Rune auf Court 1 eine weitere Talentprobe ab. Der 18-Jährige setzte sich gegen den Weltranglisten-24. Lorenzo Sonego mit 6.7 (6), 6:4 und 6:4 durch. Der Norweger trifft nun auf den an Position zwei gesetzten Pablo Carreno Busta.

Schon früher am Mittwoch hatte es zudem aus deutscher Sicht ein Erfolgserlebnis gegeben: Peter Gojowczyk schlug Antoine Hoang in Runde eins in drei Sätzen

