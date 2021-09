ATP Metz: Pablo Carreno Busta zweiter Finalist

Pablo Carreno Busta hat in Metz das Endspiel erreicht. Der Spanier besiegte in der Vorschlussrunde Gael Monfils in zwei umkämpften Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 19:53 Uhr

Pablo Carreno Busta steht in Metz im Finale

Den ersten Durchgang sicherte sich der Spanier, der in diesem Jahr die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen konnte, mit einem Break zur rechten Zeit mit 7:5. Satz zwei gestaltete sich dann gleich noch ausgeglichener, diesmal musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. Schlussendlich bewies aber auch hier Carreno Busta die besseren Nerven, mit 10:8 in der Kurzentscheidung machte der 30-Jährige den Einzug ins Endspiel des ATP-250-Events perfekt.

In diesem geht es für Pablo Carreno Busta nun gegen den Hubert Hurkacz. Der in Metz topgesetzt ans Werk gehende Pole stoppte im Semifinale den großartigen Lauf vom Deutschen Peter Gojowczyk. In zwei umkämpften Sätzen schaffte der 24-Jährige den Einzug in sein drittes ATP-Endspiel der Saison und das vierte seiner Laufbahn. Bislang konnte Hurkacz diese allesamt für sich entscheiden. Für Pablo Carreno Busta hingegen geht es um den bereits siebenten Titel in seiner Laufbahn, bei Hurkacz sind es deren vier.

Hier geht´s zum Draw von Metz!