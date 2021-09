ATP Metz: Peter Gojowczyk nach Sieg gegen Giron im Halbfinale!

Peter Gojowczyk ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz ins Halbfinale eingezogen. Der Dachauer bezwang Marcos Giron in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2021, 15:45 Uhr

© Getty Images Peter Gojowczyk steht in Metz im Halbfinale

In Metz fühlt sich Peter Gojowczyk einfach wohl: Hier hat der Dachauer 2017 seinen ersten und bislang einzigen Tour-Titel geholt, hier steht er auch 2021 nach einem 3:6, 6:1 und 6:3 gegen Marcos Giron im Halbfinale. Dort trifft Gojowczyk am Samstag entweder auf Turnierfavorit Hubert Hurkacz oder Altmeister Andy Murray. Das Match gegen den US-Amerikaner Giron verlief äußerst zügig, nach nicht einmal 50 Minuten Spielzeit waren bereits zwei Sätze absolviert. In der Entscheidung schaffte Gojowczyk ein frühes Break, gewann das Match mit seiner zweiten Chance, nachdem Giron einen Doppelfehler fabrizierte.

Gojowczyk hat zuletzt bei den US Open mehr als überzeugt, war als Qualifikant bis in das Achtelfinale vorgedrungen, wo er gegen Carlos Alcaraz verlor. Auch in Metz musste der 32-Jährige, im Moment auf Position 101 in den ATP-Charts, musste Gojowczyk über die Qualifikation gehen. Philipp Kohlschreiber, der zweite Deutsche, der es in metz ins Achtelfinale geschafft hatte, verlor bereits am Donnerstag gegen Gael Monfils.

In New York hatte Peter Gojowczyk auch dadurch für Aufmerksamkeit gesorgt, indem er ohne Coach unterwegs war. Auf der ATP-Tour eine Seltenheit.

Hier das Einzel-Tableau in Metz