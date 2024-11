ATP Metz: Premierentitel für Lokalmatador Benjamin Bonzi

Der Franzose Benjamin Bonzi konnte sein Heimturnier in Metz im Endspiel gegen den Briten Cameron Norrie siegreich gestalten und damit seinen ersten Turniersieg auf der großen ATP-Tour feiern.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2024, 19:06 Uhr

Für den ersten Turniersieg ist es nie zu spät! Lokalmatador Benjamin Bonzi konnte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Metz sein erstes Turnier im großen Herrenzirkus gewinnen. Im Endspiel hatte der Brite Cameron Norrie das Nachsehen. Bonzi setzte sich nach 1:54 Stunden Spielzeit mit 7:6 (4), 6:4 durch. Vor den Augen von Ex-Superstar Jo-Wilfried Tsonga ließ sich der 28-Jährige im Moment des Triumphs auf den Boden fallen.

Ist ein Heimsieg von Haus aus ein besonderes Erlebnis, ist der Premierentitel zu Hause ein ganz einzigartiges Geschenk. Nach der verpatzten Chance im Vorjahr in Marseille (Niederlage gegen den Polen Hubert Hurkacz) klappte es also nun in der romantischen Stadt an der Mosel mit dem vollen Triumph. Bonzi konnte bislang elf Turniere auf der ATP-Challenger-Tour gewinnen, drei davon in der aktuellen Saison (Winnipeg, Roanne, Saint-Brieuc).

Der Ex-Weltranglisten-Achte Norrie musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, dennoch ist die Final-Teilnahme ein positiver Jahresabschluss für den Briten, für den die Saison 2024 alles andere als rund lief. Aktuell ist Norrie auf Position 50 im Live-Ranking zu finden. Für Bonzi wird es ein enormer Sprung vorwärts in der ATP-Bestenliste. Ab Montag wird der Franzose auf Rang 78 ausgewiesen, das bedeutet eine Verbesserung um 46 Plätzen.

