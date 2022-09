ATP Metz: Stan Wawrinka wirft Daniil Medvedev raus

Überraschung beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz: Stan Wawrinka hat nämlcih am Donnerstagabend im Achtelfinale den Titelfavoriten Daniil Medvedev mit 6:4, 6:7 (7) und 6:3 besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2022, 21:44 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat in Metz Daniil Medvedev besiegt

Nach seinem Comeback im Frühjahr in Marbella hat Stan Wawrinka immwer wieder betont, dass der Prozess auf dem Weg zurück in die erweiterte Weltspitze stimmen müsse. In Metz deuten die Zeichen darauf hin, dass diese Idee Früchte trägt. Denn nach überstandener Qualifikation und einem Erstrunden-Erfolg gegen Joao Sousa setzte der dreimalige Major-Sieger gegen Daniil Medvedev noch einen drauf, gewann mit 6:4, 6:7 (7) und 6:3. Dabei hatte Wawrinka schon im zweiten Satz eine Chance, das Match zu beenden.

Der Schweizer hat nun auch keine schlechten Aussichten, das Halbfinale des 250er-Events zu erreichen. Denn am Freitag trifft Wawrinka auf Mikael Ymer aus Schweden. Für Medvedev setzt sich eine eher unbefriedigende Saison fort: Den einzigen Turniersieg konnte der Russe in Los Cabos feiern. Die angestrebte Titelverteidigung bei den US Open machte Nick Kyrgios zunichte.

Die Nummer zwei des Events hatte zuvor deutlich weniger Probleme gehabt: Hubert Hurkacz gewann gegen Dominic Thiem mit 6:3 und 6:4. Hurkacz spielt im Viertelfinale gegen Arthur Rinderknech.

