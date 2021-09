ATP Metz: Struff scheitert, Kohlschreiber weiter, Rune packt die "Brille" aus

Für Jan-Lennard Struff endete das ATP-250-Event von Metz am Dienstag überraschend bereits in Runde eins, seinem Landsmann Philipp Kohlschreiber erging es indes weitaus besser. Und Holger Rune? Der erteilte Bernabe Zapata Miralles in Runde eins die Höchststrafe.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.09.2021, 15:44 Uhr

Holger Rune überrollte Zapata Miralles beim ATP-Event von Metz

Zum Start in den Tag auf Court zwei setzte es für Jan-Lennard Struff den nächsten Rückschlag. Der Deutsche will auf Hardcourt in diesem Spieljahr nicht so richtig in Schwung kommen, auch beim ATP-250-Event von Metz setzte es für den Warsteiner eine frühe Niederlage. Am Dienstag musste sich Deutschlands Nummer zwei dem Schweden Mikael Ymer in zwei Sätzen geschlagen geben. Für Ymer geht es nun gegen die Nummer zwei des Turniers Pablo Carreno Busta.

Besser lief es für Landsmann Philipp Kohlschreiber, der als Lucky Loser ins Hauptfeld des Turniers in Frankreich gerutscht war. Der Deutsche besiegte in der ersten Runde Marco Cecchinato in zwei Sätzen und trifft nun auf Gael Monfils, der an drei gesetzt in Metz ins Rennen geht.

Für ein kräftiges Ausrufezeichen sorgte am Dienstag der junge Däne Holger Vitus Rune. Der erst 18-Jährige erteilte Bernabe Zapata Miralles in der ersten Runde gar die Höchststrafe, verteilte die "Brille" und zog mit 6:0 und 6:0 in Runde zwei ein. Dort geht es nun gegen Lorenzo Sonego. Ein brisantes Detail am Rande: Zapata Miralles war als Lucky Loser ins Main Draw gerutscht, in der letzten Qualifikationsrunde musste der Spanier bereits Durchgang drei mit 0:6 abgeben. In Summe musste der 24-Jährige in Metz also gleich 18 Games in Serie abgeben.Topgesetzt in Metz ist der Pole Hubert Hurkacz.