ATP Metz: Yannick Hanfmann scheitert zum Auftakt

Der Deutsche Yannick Hanfmann ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Metz bereits in Runde eins am Lokalmatador Gregoire Barrere gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 18:58 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann ist in der ersten Runde von Metz am Lokalmatador Gregoire Barrere gescheitert

Yannick Hanfmann ist bereits in Runde eins der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Metz ausgeschieden: Der in der französischen Stadt an der Mosel an sieben gereihte Karlsruher scheiterte an Lokalmatador Gregoire Barrere nach fast genau 100 Spielminuten mit 6:7 (5), 4:6. Im zweiten Satz war der DTB-Spieler bereits mit einem Break 3:1 vorangelegen, konnte aus dem Vorsprung jedoch keinen Gewinn ziehen. Barrere bekommt es im Achtelfinale entweder mit dem Japaner Yosuke Watanuki oder mit seinem Landsmann Harold Mayot zu tun.

Für Deutschland ebenfalls noch im Einsatz ist Daniel Altmaier. Der an neun gereihte Kempener trifft erst am Dienstag auf den ungarischen Lucky Loser Mate Valkusz, der in der letzten Runde der Vorausscheidung eigentlich am Lokalmatador Calvin Hemery in zwei Sätzen gescheitert war.

