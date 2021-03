ATP Miami: Alcaraz verpasst Re-Match mit Zverev, Hanfmann schlägt Johnson

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nimmt langsam Fahrt auf. Mit Yannick Hanfmann hat am Mittwoch ein Deutscher die zweite Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2021, 08:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Miami ausgeschieden

Hanfmann setzte sich dabei gegen den US-Amerikaner Steve Johnson mit 7:5 und 6:2 durch und bekommt es in Runde zwei mit Karen Khachanov zu tun. Der Russe hat in der ersten Runde wie alle Gesetzten ein Freilos bekommen, so auch die beiden anderen noch vertretenen Deutschen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Ausgeschieden ist dagegen Dominik Koepfer, der vor wenigen Tagen in Acapulco noch das Halbfinale erreicht hatte. Koepfer unterlag dem französischen Qualifikanten Hugo Gaston mit 1:6 und 4:6.

Ebenfalls ausgeschieden ist Carlos Alcaraz. Die spanische Nachwuchshoffnung verlor gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 4:6, 6:2 und 5:7. Der 17-jährige Alcaraz verpasst damit ein Wiedersehen mit Alexander Zverev, gegen den er in Acapulco chancenlos untergegangen ist. Weiter auf der Erfolgswelle reitet Lloyd Harris, der in Dubai mit dem Einzug ins Endspiel seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert hat. Harris besiegte den US-amerikanischen Qualifikanten Emilio Nava mit 6:4 und 7:6 (4) und spielt nun gegen Roberto Bautista Agut. Für Harris war es der erste Sieg auf 1000er-Level überhaupt.

Grund zum Jubeln hatten auch vier Lokalmatadoren: Frances Tiafoe (gegen Stefano Travaglia), Ernesto Escobedo (gegen den italienischen Veteran Paolo Lorenzi), Marcos Giron (gegen Tommy Paul) und Mackenzie McDonald (in einem bemerkenswerten Match gegen Vasek Pospisil) zogen in die zweite Runde ein.

