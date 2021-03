Vasek Pospisil rastet in Miami aus - Tirade gegen Andrea Gaudenzi

Vaske Pospisil hat bei seiner Erstrunden-Niederlage beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gegen Mackenzie McDonald zum Rundumschlag gegen ATP-Chef Andrea Gaudenzi ausgeholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2021, 08:14 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Vasek Pospisil am Mittwoch in Miami

Zunächst die harten Fakten: Vasek Pospisil hat zum Auftakt der Miami Open 2021 gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Mackenzie McDonald mit 3:6, 6:4 und 3:6 verloren. Die Umstände dieser sportlich nicht auf allerhöchstem Niveau angesiedelten Partie werden aber womöglich länger in Erinnerung bleiben. Und vielleicht ein Nachspiel haben. Denn Pospisil, der gemeinsam mit Novak Djokovic im Sommer 2020 die Professional Tennis Players Association ins Leben gerufen hat, verlieh seinem Unmut über ATP-Chef Andrea Gaudenzi auf dem Court Ausdruck.

Pospisil hatte beim Stand von 3:5 und 15:40 seine bereits zweite Verwarnung von Stuhlschiedsrichter Arnaud Gabas erhalten, was in einem Strafpunkt und damit dem Satzgewinn von McDonald resultierte. Beim Seitenwechsel erläuterte der Kanadier dann die Gründe für seine Frustration. "Was hier heute passiert? Eineinhalb Stunden hat mich der Vorsitzende des ATP gestern in einem Spieler-Meeting angeschrien, weil ich versuche, die Spieler zu vereinigen. Eineinhalb Stunden lang. Der Chef der ATP." Gemeint ist Andrea Gaudenzi, der seit Anfang 2020 der ATP vorsteht. Pospisils Conclusio: "Weg mit dem ... Arschloch."

Gabas versuchte Pospisil zu bremsen, ermahnte ihn, die angesprochenen Dinge nicht auf dem Court zu klären. Woraufhin Pospisil anmerkte: "Wenn Du mich disqualifizieren möchtest, verklage ich gerne die gesamte Organisation."

Nach dem Match verzichtete Vasek Pospisil auf eine Pressekonferenz (die in den frühen Runden ohnehin nur für Sieger üblich ist - es sei denn, der oder die Spielerin wurde explizit angefordert), entschuldigte sich aber via Twitter für sein Verhalten.