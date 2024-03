ATP Miami: Andy Murray führt Siegesserie fort

Glückwunsch an den ersten Achtefinalisten der diesjährigen Miami Open! Sir Andy Murray kämpft sich in zwei Sätzen in die nächste Runde des ATP-Master-1000-Turniers.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 23:09 Uhr

© Getty Images

Es wurden unzählige Fragen über einen Rücktritt gestellt. Ob und wie lange man den Schotten überhaupt noch auf der ATP-Tour sehen wird. Sir Andy Murray hat diese Frage mit seinem Einzug ins Achtelfinale beantwortet. Noch ist 36-jährige lange nicht fertig.

Der Grand-Slam-Sieger gewann mit 7:5 und ... gegen den Tschechen Tomas Machac, der zuvor Andrey Rublev aus dem Turnier genommen hatte. Murray ließ im ersten Satz vorerst fünf Breakchancen ungenutzt, bis zum 5:5. Im entscheidenen Moment glückte ihm das Break zum 6:5 und er holte sich den ersten Satz.

Der zweite Satz startete genauso knapp, wie der Erste und musste beim 1:2 gegen Murray aufgrund von Regen unterbrochen werden.

