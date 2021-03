ATP Miami: Andy Murray sagt Antreten verletzungsbedingt ab

Der nächste prominente Athlet hat seinen Start beim ATP-Masters-1000-Event von Miami abgesagt. Andy Murray gab am Dienstag bekannt, aufgrund von Leistenproblemen nicht in Florida spielen zu können.

© Getty Images Andy Murray wird in Miami verletzungsbedingt fehlen

Das ATP-Masters-1000-Event von Miami steht unter keinem guten Stern. Aufgrund der speziellen Situation, im Jahr 2021 als alleinstehendes Event in den USA ausgetragen zu werden, sparten sich etliche Topspieler den Weg über den Atlantik und bereiten sich stattdessen intensiv auf die kommenden Wochen in Europa vor. Anfang April startet dort nämlich mit dem Masters-Event von Monte Carlo die Sandplatzsaison.

Zuletzt veranlasste dieser Umstand etwa Rafael Nadal, Novak Djokovic und Dominic Thiem, für das Turnier in Miami abzusagen. Nun wird auch Andy Murray in den USA fehlen. Der Schotte gab am Dienstag bekannt, beim ersten ATP-Masters-1000-Event des Jahres aufgrund von Leistenproblemen nicht an den Start zu gehen.

Big Four fehlen

Mit der Absage von Novak Djokovic avancierte das Turnier in Miami bereits zu einem geschichtsträchtigen in negativer Hinsicht: Nach der Absage des Serben war nämlich klar, dass erstmals seit der Veranstaltung in Paris-Bercy im Jahr 2004 alle drei Vertreter der Big Three fehlen werden. Mit Andy Murray ist nun jener Mann hinzugekommen, der aus den großen Drei vormals die Big Four gemacht hatte.

Mit dem Event in Miami verbindet Murray indes nur positive Erinnerungen. Zweimal erspielte sich der ehemalige Weltranglistenerste dort den Titel, zweimal musste er sich im Endspiel geschlagen geben. Beim der am morgigen Mittwoch startenden Ausgabe von 2021 ist nun der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev der Topfavorit. Auch Alexander Zverev darf sich nach seinem Triumph in Acapulco gute Chancen ausrechnen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami