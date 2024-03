ATP-Masters Miami: Carlos Alcaraz eröffnet gegen Landsmann Roberto Carballes Baena souverän

Der Weltranglisten-Zweite, Carlos Alcaraz, steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über Roberto Carballes Baena in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 08:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz hatte mit seinem Landsmann Roberto Carballes Baena keine großen Probleme

Das Publikum beim ATP-Masters-1000-Event in Miami durfte sich Samstagabend (Ortszeit) über eine wahre Gala-Vorstellung des Topfavoriten Carlos Alcaraz freuen. Der Spanier setzte sich nach einem Freilos in Runde eins mit einem klaren 6:2,-6:1-Matcherfolg gegen seinen Landsmann Roberto Carballes Baena durch.

In der dritten Runde des hochdotierten Hartplatz-Events im US-Bundesstaat Florida geht es für den Weltranglisten-Zweiten gegen den Franzosen Gael Monfils, der den Australier Jordan Thompson mit 6:7 (3), 6:1, 6:2 bezwingen konnte. In der bislang einzigen Begegnung der beiden vor zwei Jahren in Indian Wells gewann der 20-Jährige aus der Region Murcia in zwei Sätzen 7:5, 6:1.

"Glücklich über meine Leistung"

Alcaraz startete also die Mission "Sunshine Double" höchst erfolgreich. Der Sieger des Masters-Events in Indian Wells zeigte sich auch in Miami von seiner besten Seite, spielte durchwegs aggressiv aber auch geduldig und ließ seinem Landsmann keine echte Chance.

Im On-Court-Interview nach der Partie war Alcaraz sichtlich zufrieden mit seiner Leistung: "Ich musste mich auf die Bedingungen anpassen, der Ball verhält sich anders als in Indian Wells und ich musste erst sehen, wie es läuft. Ich bin aber sehr glücklich über meine Leistung und wie ich den Ball getroffen habe."

Hier das Einzel-Tableau in Maimi.