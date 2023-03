ATP Miami: Die großen Fragezeichen vor dem zweiten Masters

Bevor es auf europäischen Sand geht, steht in Miami noch ein Hartplatz-Klassiker an. Und bei einigen Spielern sind die Aussichten einigermaßen unklar.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.03.2023, 15:51 Uhr

© Getty Images Wie fit ist Stefanos Tsitsipas?

Carlos Alcaraz kommt als frisch gekürter Champion von Indian Wells nach Miami, auch bei Daniil Medvedev stimmt die Form trotz des Endes seiner Siegesserie nach 19 Matches in Folge zu stimmen. Bei einigen anderen tun sich aber Fragezeichen auf …

Die Co-Favoriten: Stefanos Tsitsipas ist nicht ganz fit und scheint in Gedanken schon bei den europäischen Sandplatz-Turnieren zu sein. Die Auslosung für den Griechen ist mit Richard Gasquet oder einem Qualifikanten aber nicht unfreundlich. Casper Ruud hat in Miami ein Finale zu verteidigen. Außer der guten Laune, die der Norweger qua Charakter versprüht, deutet wenig darauf hin, dass Ruud dies auch gelingen könnte. Ruud könnte im Achtelfinale auf Alexander Zverev treffen. Andrey Rublev hat derzeit auch zu kämpfen. Obwohl er in Dubai noch das Endspiel erreicht hat. Mal schauen, wie sich der zwischenzeitliche Ausflug mit Daniil Medvedev nach Mexiko auf Form und Laune niedergeschlagen hat.

Die Comebacker: Darf man Dominic Thiem da noch mit reinnehmen? Nun, gut. Die Rückkehr in Marbella ist ja noch weniger als ein Jahr her. Andererseits ist dem Österreicher Florida bislang noch nicht so richtig gelegen. Lorenzo Sonego zum Auftakt ist jetzt auch kein Leckerli. Ganz im Gegensatz zu Alexander Zverev, der 2018 bei der letzten Austragung in Key Biscayne erst im Finale an John Isner gescheitert ist. Nach den Auftritten in Indian Wells darf Zverev jedenfalls optimistisch auf Miami schauen. Ob das auch für Gael Monfils gilt? Der hat nach seiner Verletzungspause zunächst im Tennis Paradise gegen Jordan Thompson und dann beim Challenger in Phoenix gegen Alexander Shevchenko verloren. In Miami startet Monfils gegen seinen Landsmann Ugo Humbert. Auch einen Comebacker.

Die Youngster: Ben Shelton hat in Indian Wells gegen Taylor Fritz zwar eine Talentprobe abgegeben, aber eben nur eineinhalb Sätze lang. In neuen Kleidern startet Shelton in miami mit einem Freilos. Jiri Lehecka ist wieder eingefangen worden, verlor zuletzt in Phoenix in Runde eins gegen Thanasi Kokkinakis. In Miami geht es gegen Federico Coria. Und Holger Rune hat vor ein paar Tagen erneut gegen Stan Wawrinka das schlechtere Ende für sich gehabt. Dem wird er in Florida aus dem Weg gehen. Potenziell könnte Rune im Viertelfinale aber auch Carlos Alcaraz treffen.

