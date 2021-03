ATP Miami: Diese Waffe teilt Jungstar Musetti mit Thiem, Federer und Wawrinka

Lorenzo Musetti ist ungefährdet in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Maimi eingezogen. Der Italiener weiß, wo seine Stärken liegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 13:45 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti bei seinem Paradeschlag

Sehr wahrscheinlich, dass sich Lorenzo Musetti wenigstens die Highlights des Comeback-Auftritts von Roger Federer beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha angesehen hat, vor allem den Matchball. Den hat der Schweizer gegen Daniel Evans mit einem wunderbaren Rückhandschuss die Linie entlang verwandelt, ein Schlag, den man in dieser Perfektion nur von Dominic Thiem und Stan Wawrinka, in jüngerer Vergangenheit vielleicht auch noch von Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber gesehen hat. Musetti, der italienische Teenager mit Wohnsitz in Monte Carlo, ist auf dem besten Weg, sich in diese Liste einzuordnen.

Nach seinem Einzug ins Halbfinale von Acapulco vergangene Woche ist Musetti derzeit in Miami engagiert, hat dort am Donnerstag (Ortszeit) seinen ersten Sieg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier auf Hartplatz gefeiert. Das 6:4, 6:4 gegen Michael Mmoh war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, als nächste Aufgabe steht ein Treffen mit Benoit Paire an, für den Tennis im Moment eigenen Angaben nach keine besonders hohe Priorität genießt.

Musetti gegen Tsitsipas chancenlos

Ganz im Gegensatz zu Lorenzo Musetti. Der 19-Jährige versprüht auf dem Court nicht nur jugendlichen Esprit und erstaunlich viel Finesse - wenn es darauf ankommt, dann kann Musetti auch richtig zupacken. Wie etwa im allerletzten Spiel der Partie gegen Mmoh, als Musetti noch einmal einen Breakball abwehren musste. Was er mit seinem besten Schlag auch tat.

"Ich glaube, meine tödliche Waffe ist die Rückhand entlang der Linie", erklärte Musetti nach seinem Erfolg. "Es war ein wirklich schwieriger Moment. Und ich habe mit einer fantastischen Rückhand gekontert. Das wird auch einer der Schlüssel sein, damit ich mein Spiel verbessere." Dass er als aktuelle Nummer 94 der Welt noch viel zu lernen hat, weiß Lorenzo Musetti natürlich. Schließlich war er in der Vorschlussrunde von Acapulco gegen Stefanos Tsitsipas chancenlos. Die Aussichten gegen Paire stehen aber gut. Danach könnte ein Duell entweder gegen Marin Cilic oder Cristian Garin warten.

