ATP Miami: Rublev fertigt Fucsovics ab, Shapovalov unterliegt Hurkacz

Andrey Rublev steht nach einem überzeugenden Sieg über Marton Fucsovics im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami. Ausgeschieden ist hingegen der an Position sechs gesetzte Denis Shapovalov.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2021, 20:45 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ließ Marton Fucsovics nicht den Hauch einer Chance

"Ich hoffe, dass ich heuer nicht mehr gegen dich spiele". Es waren dies die Worte von Marton Fucsovics, nachdem er in Rotterdam und Dubai jeweils an Andrey Rublev gescheitert war. Erfüllen sollte sich der Wunsch des 29-Jährigen allerdings nicht, kam es doch in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami bereits wieder zu einem Aufeinandertreffen der beiden.

Schnell wurde klar, warum sich Fucsovics ein Duell mit dem Weltranglistenachten gerne erspart hätte: Rublev zeigte eine beeindruckende Leistung und überließ dem Ungarn nur drei Spielgewinne. Nach lediglich 52 Minuten war der Arbeitstag für den russischen Youngster bereits wieder erfolgreich beendet, 6:2 und 6:1 hieß es am Ende aus der Sicht des 23-Jährigen.

Im Achtelfinale bekommt es Rublev nun mit Marin Cilic zu tun. Der Kroate besiegte den erst 19-jährigen Lorenzo Musetti mit 6:3 und 6:4 und fuhr somit erstmals seit den Australian Open 2020 wieder drei Siege en suite ein.

Nicht ganz so dramatisch verliefen die vergangenen Monate für Denis Shapovalov, allerdings musste der Kanadier in Miami erneut ein frühes Aus verkraften. Hubert Hurkacaz erwies sich in der dritten Runde beim 6:3 und 7:6 (6)-Erfolg als zu stark für den Weltranglistenelften. Hurkcaz trifft nun auf Milos Raonic, der Ugo Humbert in zwei Sätzen besiegte.

