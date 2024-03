ATP Miami: Ruud beim Jubiläum mit ungewöhnlicher Turnierkritik

In seinem Drittrunden-Match gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina bei den Miami Open fuhr der Norweger Casper Ruud seinen insgesamt 100ten Erfolg auf Hartplatz ein. Dennoch wird das Match den meisten Fans eher aufgrund seiner ungewöhnlichen Form der Kritik an den Bedingungen für die Spieler beim Masters-Event in Erinnerung bleiben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 02:30 Uhr

© Getty Images Im Match gegen Davidovich Fokina verschaffte sich Casper Ruud auf ungewöhnliche Art und Weise Gehör.

Als Lauttreter unter den Tennisprofis ist Casper Ruud wahrlich nicht bekannt. Im Gegenteil. Der Weltranglisten-8. zeichnet sich dadurch aus, dass er stets auf und neben dem Court mit respektvollem Handeln in fast jeder Situation die Contenance bewahrt.

Umso ungewöhnlicher war es im Match gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, dass sich der Norweger beim Seitenwechsel mit seiner Kritik an den Bedingungen für die Spieler bei den Miami Open nicht an die „Meldekette“ hielt, sondern sich gut hörbar über die Mikrofone beim Schiedsrichter darüber beschwerte.

Dabei prangerte der 25-jährige an, dass trotz der schwül-heissen Bedingungen in Miami keine Handtücher und gekühlte Wasserflaschen in der Umkleidekabine für die Profis bereitstünden. Lediglich ein Plastikstuhl sei als Mobiliar in der Umkleide zum Umziehen verfügbar.

Dass der Schiedsrichter in diesem Moment nicht der richtige Ansprechpartner zur Lösung des Problems ist, war Ruud natürlich auch klar und erklärte dem Spielleiter auch, warum er sich zu diesem Schritt genötigt fühlte. Angeblich fanden seine Beschwerden diesbezüglich bei den ATP-Oberen Andrea Gaudenzi und Massimo Calvelli kein Gehör. Deshalb sah er darin die einzige Möglichkeit, sein Ansinnen auf diese Weise für eine breitere Öffentlichkeit nach außen zu tragen.

Es bleibt also abzuwarten, wie diese Form der Kritik bei den Turnierveranstaltern und Offiziellen der ATP ankommen wird und ob sich zukünftig etwas an den Bedingungen für die Spieler ändert. Nach dem 6:3, 6:4-Erfolg durfte der dreifache Grand-Slam-Finalist wieder in den Gute-Laune-Modus übergehen und seinen insgesamt 100ten Erfolg auf Hartplatz bejubeln. 50 davon bei den größten Turnieren auf Grand-Slam-, Master-Ebene oder bei den ATP-Finals.

Im Achtelfinale trifft der an Nr. 7 gesetzte Ruud auf den Chilenen Nicolas Jarry und wird dabei vor dem Match die Entwicklungen in der Umkleide genau unter die Lupe nehmen. Als bestes Ergebnis hat er beim Turnier in Florida den Finaleinzug im Jahr 2022 vorzuweisen, in dem er Carlos Alcaraz aus Spanien in zwei Sätzen unterlag.

