ATP Rankings: Ruud überholt seinen Bezwinger de Minaur!

Casper Ruud ist trotz der Finalniederlage in Acapulco in die Top Ten der ATP-Weltrangliste zurückgekehrt. Und hat dabei seinen Bezwinger Alex de Minaur überholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.03.2024, 14:50 Uhr

© Getty Images Casper Ruud und Alex de Mianur am Samstag in Acapulco

Der eine, Alex de Minaur, hatte seine 500 Punkte aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen (und tat dies am Ende souverän, unter anderem mit seinem ersten Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas überhaupt), der andere, Casper Ruud, konnte frei aufspielen (was auch sehr gut gelungen ist). Und so will es die Arithmetik der ATP-Rankings, dass Ruud in der aktuellen Wertung auf Platz neun vorstößt, während de Minaur auf den Rang dahinter abrutscht. Aber eben immer noch Mitglied der Bel Etage im Männertennis bleibt.

Belohnt wurden die Anstrengungen mehrerer Männer in der vergangenen Woche: Dubai-Champion Ugo Humbert kletterte auf Platz 14, Finalverlierer Alexander Bublik wurde in der Nacht zum montag noch von Santiago-Sieger Sebastian Baez überholt, reihte sich aber hinter dem Argentinier auf Platz 20 ebenfalls mit einem neuen Karriere-Hoch ein.

Was auch für Jack Draper (37) und Alejandro Tabilo (39), den Finalisten von Santiago, gilt.

Angeführt wird das Tableau natürlich weiterhin von Novak Djokovic vor Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Alexander Zverev hat mit Andrey Rublev Plätze getauscht, liegt jetzt auf Rang fünf. Sebastian Ofner liegt als bester Österreicher auf Rang 38.

