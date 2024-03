ATP Miami: Schiedsrichter bügelt Martin Damm ab: "Stop talking!"

Beim Drittrunden-Match des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami zwischen Martin Damm und Chris O`Connell war die Spannung mit den Händen zu greifen. Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy musste eingreifen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 09:25 Uhr

© Getty Images Fergus Murphy ist einer der erfahrensten Schiedsrichter auf der ATP-Tour

Vordergründig ist es beim Match zwischen Martin Damm und Christopher O´Connell um den Einzug in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegangen. Und die damit verbundenen 100 Punkte für die ATP-Charts, auch das Preisgeld in Höhe von 101.000.- US Dollar nimmt man gerne mit. Vor allem, wenn man noch nie in so einer Situation war.

Damm war von den Veranstaltern mit einer Wildcard bedacht worden, O´Connell liefert hier und da gute Ergebnisse, eine vierte Runde bei einem 1000er kommt aber auch für den routinierten Australier nicht alle Tage vor.

Als dritter Native Speaker auf dem Court gesellte sich noch Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy zur Runde. Und als es plötzlich laut zwischen O´Connell und Damm wurde, schritt Murphy ein.

Zunächst ganz souverän mit einem „Es wäre besser, wenn Ihr das über mich regelt.“ Wenige Augenblicke später gab es in Richtung Damm die unmissverständliche Ansage: „Hör zu reden auf“ (Stop talking“).

Was war passiert? Damm hatte offenbar während der Aufschlagbewegung von O´Connell ein Geräusch gemacht, was dem Australier missfiel. Damm bestritt dies auch gar nicht, meinte aber, dass O´Connell ja noch genügend Zeit bis zum eigentlichen Aufschlag hätte.

Wie auch immer: Geholfen hat es Martin Damm nicht. O´Connell gewann zweimal im Tiebreak und darf nun im Achtelfinale gegen Jannik Sinner ran.

