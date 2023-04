ATP Miami: Sinner stoppt Alcaraz - im Finale gegen Medvedev

Jannik Sinner steht zum zweiten Mal im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami. Der Südtiroler besiegte Titelverteidiger Carlos Alcaraz mit 6:7 (4), 6:4 und 6:2 und trifft nun auf Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 06:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat in Miami Carlos Alcaraz gemeistert

Da ist eine ganz große Rivalität im Entstehen: Denn Jannik Sinner glich mit seinem 6:7 (4), 6:4 und 6:2 in der internen Bilanz mit Carlos Alcaraz auf 3:3 aus, sorgte gleichzeitig dafür, dass Novak Djokovic ab kommendem Montag wieder die Nummer eins der ATP-Weltrangliste sein wird. Um diese Position zu behalten, hätte Alcaraz seinen Titel in Miami verteidigen müssen. Für Sinner ergibt sich nun am Sonntag gegen Daniil Medvedev zum zweiten Mal die Chance, das ATP-Masters-1000-Event in Florifda zu gewinnen. Vor zwei Jahren war er im Endspiel an Hubert Hurkacz gescheitert.

Die Aussichten für den 21-jährigen Südtiroler sind allerdings nicht rosig: Alle bisherigen fünf Duelle mit Medvedev hat Sinner verloren. Zuletzt waren sich die beiden im Finale von Rotterdam gegenüber gestanden.

Das soll Sinner nach seiner grandiosen Vorstellung am Freitagabend in Miami aber nicht die Vorfreude nehmen. Zumal er im zweiten Satz beim Stand von 3:4 zwei Breakbälle abwehren musste. Hätte Alcaraz bei dieser Gelegenheit zugeschlagen, wer weiß, ob nicht doch der Spanier in das Endspiel eingezogen wäre.

Alcaraz ein fairer Verlierer

"Das bedeutet mir sehr viel", erklärte Jannik Sinner nach dem Match noch auf dem Court. "Wir beide haben wieder auf einem sehr, sehr hohen Level Tennis gespielt. Im dritten Satz habe ich gesehen, dass er in ein paar Games Probleme hatte, da wollte ich angreifen. Wir haben beide versucht, sehr aggressiv zu spielen. Und heute ist es in meine Richtung gelaufen. Ich bin sehr glücklich."

Carlos Alcaraz, für den die Pleite gegen Sinner erst die zweite Niederlage der Saison war (nach der Finalniederlage in Rio de Janeiro gegen Cameron Norrie), zeigte sich mal wieder als großer Sportsmann. Noch am Netz gab er seinem Bezwinger mit auf den Weg, dass er im ihm Endspiel die Daumen drücken würde.

Hier das Einzel-Tableau in Miami