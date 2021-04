ATP Miami: Stefanos Tsitsipas rutscht gegen Hubert Hurkacz aus

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Viertelfinale ausgeschieden. Der Grieche unterlag Hubert Hurkacz mit 6:2, 3:6 und 4:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2021, 21:36 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas schied in Miami im Viertelfinale aus

Nach dem Aus von Daniil Medvedev gegen Roberto Bautista Agut war schon vor Beginn des zweiten Viertelfinaltages bei den Herren klar, dass es nach dem sonntäglichen Finale einen neuen ATP-Masters-1000-Turniersieger geben werde. Großer Favorit auf den Titel war nach der Pleite des russischen Weltranglistenzweiten der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas.

Der Grieche legte in seiner Viertelfinalpartie gegen Hubert Hurkacz einen guten Start hin und gewann Satz eins ohne Probleme mit 6:2. Im zweiten Durchgang schien sich der klare Trend in Richtung des Weltranglistenfünften zunächst zu bestätigen: Tsitsipas schaffte ein frühes Break zum 1:0 und hatte zwei Spiele später zwei Chancen, auf 3:0 davonzuziehen.

Erstes ATP-Masters-1000-Halbfinale für Hurkcaz

Hurkacz wehrte jedoch beide Breakmöglichkeiten ab und nahm Tsitsipas kurz darauf selbst den Aufschlag ab. Der Weltranglisten-37. agierte nun mit deutlich mehr Überzeugung und schaffte beim Stand von 4:3 nach 0:40-Rückstand ein weiteres Break. Anschließend servierte der Pole souverän zum Satzausgleich aus.

Im fünften Game des dritten Abschnitts sollte sich Geschichte dann wiederholen: Erneut lag Tsitsipas bei eigenem Aufschlag mit 40:0 in Front, erneut war es letztlich aber Hurkacz, der sich den Spielgewinn sicherte. Dieses Break sollte für den 24-Jährigen dann auch schon genug sein: Nach exakt 2:20 Stunden Spielzeit verwertete der Pole seinen ersten Matchball zum 2:6, 6:3 und 6:4-Erfolg und fixierte somit den Einzug in das erste ATP-Masters-1000-Halbfinale seiner Karriere. In diesem wird er es mit Andrey Rublev oder Sebastian Korda zu tun bekommen.

