ATP Miami: Was darf Sebastian Ofner von Kei Nishikori erwarten?

Kei Nishikori trifft bei seinem Comeback beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami heute auf Sebastian Ofner. Ab ca. 17:30 Uhr live in unserem Matchtracker und bei Sky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2024, 15:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kei Nishikori hat seit dem Sommer 2023 kein Match mehr bestritten

Vor lauter Rückkehrerinnen auf die WTA-Tour hat man ja fast übersehen, dass auch Kei Nishikori mal wieder ein Comeback wagt. Zuletzt hatte sich der Japaner im Sommer 2023 versucht, wollte eigentlich auch bei den US Open starten, musste sich aber wieder eine Auszeit nehmen. Nun steigt Nishikori also in Miami wieder ein, einer Wildcard der Veranstalter geschuldet. Und nicht nur Erstrundengegner Sebastian Ofner wird sich fragen: Was darf man sich von Kei Nishikori erwarten?

Nishikori ist mittlerweile 34 Jahre alt, dass er in den ATP-Charts nur auf Position 351 geführt wird, erklärt sich natürlich aus seinen langen Absenzen. Zwölf Titel hat er auf der ATP-Tour gewonnen (den bislang letzten 2019 in Brisbane), die österreichischen Tennisfans werden sich auch gerne an seine Auftritte in der Wiener Stadthalle bei den Erste Bank Open erinnern. Zum Titel hat es dort allerdings nicht gereicht.

Ofner wird vor Nishikori gewarnt sein

Und jetzt also der nächste Versuch, dem weitere folgen sollen. So hat Nishikori auch für Barcelona einen Start geplant. In der katalanischen Hauptstadt hat er sich ja immer gut geschlagen, da könnte bei entsprechender Auslosung ja was gehen.

Heute aber steht erst einmal das Treffen mit Sebastian Ofner an. Die österreichische Nummer eins hat in Hong Kong einen guten Saisonstart hingelegt, befindet sich seitdem aber auf Formsuche. Zuletzt gab es zwei Auftaktniederlagen in Indian Wells und beim stark besetzten Challenger in Phoenix. Ausgelobt ist ja ein Treffen mit Francisco Cerundolo, der in Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen Ofner und Nishikori wartet.

Ein größeres Comeback hat es in Miami dieser Tage bereits gegeben, nämlich jenes von Simona Halep. Für die Rumänin kam der Wiedereinstieg nach der Reduzierung ihrer Dopingsperre allerdings unvermittelt. Was man in einigen Phasen der Niederlage gegen Paula Badosa auch so beobachten konnte. Kei Nishikori hat seine Rückkehr länger geplant. Und Sebastian Ofner wird gewarnt sein.

Hier das Einzel-Tableau in Miami