ATP Miami: Zverev startet souverän, auch Sinner und Medvedev weiter

Alexander Zverev ist mit einem überzeugenden Zwei.Satz-Erfolg in das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gestartet. Dasselbe gilt auch für Titelverteidiger Daniil Medvedev und Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 01:41 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat mit Félix Auger-Aliassime kaum Probleme gehabt

Guter Auftakt für Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Die deutsche Nummer eins setzte sich gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:2 und 6:4 durch und trifft in Runde drei nun entweder auf Daniel Evans oder Christopher Eubanks. Wie schon am Tag zuvor störte der Regen die Spielplanung in miami auch am Samstag empfindlich, umso besser für Zverev, dass er für das Weiterkommen lediglich 75 Minuten benötigte.

Ebenfalls in Runde drei steht Vorjahressieger Daniil Medvedev, der es wiederum gegen Marton Fucsovics eilig hatte. Medvedev setzte sich mit 6:4 und 6:2 durch. In der dritten Runde wartet entweder Cameron Norrie oder Flavio Cobolli auf den Russen.

Murray weiter, Tsitsipas raus

Jannik Sinner hielt sich bei seinem Einstieg im Sunshine State an Landsmann Andrea Vavassori schadlos, gewann sicher mit 6:3 und 6:4. Sinner, an Position zwei gesetzt, spielt nun gegen Tallon Griekspoor.

Etwas überraschend ausgeschieden ist Stefanos Tsitsipas, der sich in der Fortsetzung der gestern unterbrochenen Partie Denis Shapovalov glatt mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben musste. Ebenfalls draußen ist Alexander Bublik nach dem 4:6 und 1:6 gegen Matteo Arnaldi. Dafür durfte sich Andy Murray mit dem Sieg gegen Tomas Martin Etcheverry über den Einzug in die dritte Runde freuen.

