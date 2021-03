ATP Monte Carlo: Dominic Thiem und Alexander Zverev auch im Doppel am Start

Dominic Thiem und Alexander Zverev werden beim ATP-Masters-1000-Turnier von Monte Carlo auch im Doppel aufschlagen. Die österreichische Nummer eins wird dabei Unterstützung von Jan-Lennard Struff erhalten, ihr deutsches Pendant wird an der Seite von Tim Pütz spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2021, 13:51 Uhr

Der bislang letzte Turnierauftritt, er verlief sowohl für Dominic Thiem als auch für Alexander Zverev nicht nach Wunsch. Während der Österreicher beim ATP-500-Turnier von Dubai zum Auftakt an Lloyd Harris scheiterte, musste der gebürtige Hamburger beim ATP-Masters-1000-Event in Miami eine bittere Zweitrundenpleite gegen Emil Ruusuvuori hinnehmen.

Den nächsten Auftritt werden die beiden Superstars des deutschsprachigen Sprachraumes in Monte Carlo absolvieren. Naturgemäß wird der Fokus auf dem Einzel liegen, doch im Fürstentum werden Thiem und Zverev auch in der Doppelkonkurrenz an den Start gehen. Ausschlaggebend dafür dürfte nicht zuletzt der Belagwechsel von Hartplatz auf Sand sein.

Auch Rublev und Schwartzman spielen Doppel

Thiem wird zusammen mit Jan-Lennard Struff spielen, Zverev wird wie auch schon in Miami an der Seite von Tim Pütz angreifen. In Florida erreichten die beiden nach einem Sieg über die an Position drei gesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos das Achtelfinale, in dem sie an Sebastian Korda und Michael Mmoh scheiterten.

Thiem und Zverev werden in Monte Carlo aber nicht die einzigen beiden Topspieler sein, die auch im Doppelwettbewerb antreten. Unter anderem kündigten auch Andrey Rublev und Diego Schwartzman ihre Teilnahme am Paarlauf an. Angeführt wird das Feld indes von Juan Sebastian Cabal und Robert Farah.

Die Entry List für die Doppel-Konkurrenz in Monte Carlo