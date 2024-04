ATP Masters Monte-Carlo: Hurkacz, Tsitsipas und Ruud - auf dem Weg ins Achtelfinale

Hubert Hurkacz, Casper Ruud und Stefanos Tsitispas konnten alle drei heute als Sieger vom Platz gehen und ziehen somit ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo ein. Tsitsipas trifft morgen auf Alexander Zverev und Hurkacz wird Ruud als Gegner empfangen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 19:33 Uhr

© Getty Images

Stefanos Tsitsipas hatte heute überhaupt keine Probleme gegen seinen argentinischen Gegner Tomas Martin Etcheverry. Mit einem 6:1 und 6:0 fegte Tsitsipas Etcheverry vom Platz. Sand liegt dem Griechen einfach besser: Tsitsipas hat seit Anfang 2021 bei jedem Masters-1000-Turnier auf Sand mindestens das Achtelfinale erreichen können. Außerdem konnte sich der Weltranglistenzwölfte bereits zweimal in Monte Carlo den Titel sichern- 2021 und 2022. In der morgigen Partie dürfte es demnach spannend werden. Der 25-jährige Grieche trifft auf Alexander Zverev, der gestern Sebastian Ofner in zwei Sätzen aus dem Turnier nahm und bei dem Master an fünf gesetzt ist.

Hurkacz in zwei knappen Sätzen eine Runde weiter- nächster Halt: Casper Ruud

Hurkacz hat es dieses Jahr in Monte-Carlo mit den knappen Matches. Schon in der vorigen Runde kämpfte sich der Pole in drei Sätzen ins Sechzehntelfinale. Heute gab es zwar keine drei, dafür aber zwei knappe Sätze. Schlussendlich dominierte Hurkacz aber und bezwang den Spanier Roberto Bautista Agut mit 7:5 und 7:6 (7:4). Im Achtelfinale trifft der Weltranglistenachte auf den motivierten Casper Ruud, der heute mit einem souveränen 6:2 und 6:4 gegen Alejandro Tabilo sein Match beenden konnte.

