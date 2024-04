ATP Monte-Carlo: Eine Fehlentscheidung mit Folgen?

Jannik Sinner musste sich im Halbfinale in Monte-Carlo nach drei Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas geschlagen geben. Es gab allerdings eine Fehlentscheidung, die vielleicht das Ergebnis des Matches entscheidend beeinflusst hat.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 08:55 Uhr

© Getty Images

Es ist ein Thema, welches seit Beginn der Woche in Monte-Carlo auf dem Tisch liegt. Nach dem Debakel um die Spiele von Daniil Medvedev kam es im ersten Halbfinale zwischen Sinner und Tsitsipas in Monaco zu einer neuen Kontroverse.

Das Halbfinale der beiden Top-10 Spieler hatte es in sich. Nach drei Sätzen auf sehr hohem Niveau konnte Tsitsipas als Sieger den Platz verlassen. Doch gab es eine Entscheidung der Schiedsrichterin Aurelie Tourte, die nicht nur bei den Tennisfans für Aufsehen sorgte. Folgende Situation: Dritter Satz nach bereits zwei intensiven Sätzen. Sinner führte mit 3:1,Tsitsipas servierte bei Vorteil für Sinner. Tsitsipas schlug auf und sein zweiter Aufschlag war ziemlich deutlich im Aus, jedoch gab es keinen Aus-Ruf. Der Itlaiener spielte etwas irritiert weiter und verlor den Punkt. Nach einem kurzen Blick zu seiner Box, guckte er sich den Abdruck des Aufschlags an und blickte dann fragend zur Schiedsrichterin.

Sinner: "Es passiert und man kann nichts mehr machen"

Aurelie Tourte schüttelte aber nur den Kopf. Der Weltranglistenzweite zeigte nochmals an, dass der Ball im Aus war, spielte aber ohne Diskussion weiter. Im Nachinein konnte man durch das Hawk-Eye deutlich erkennen, dass der Aufschlag definitiv nicht mehr im Feld war. Gut, die Partie ging weiter, es stand also wieder 40:40. Tsitsipas konnte das Spiel gewinnen und zum 3:2 aufholen. Der Südtiroler bekam kurz danach Krämpfe und verlor den entscheidenen Satz mit 6:4.

Bei der Pressekonferenz nach dem Match, wurde eben dieser Fehler angesprochen. Sinner sagte: "Es liegt schon in der Vergangenheit. Es ist schwierig zu akzeptieren, (...) weil ich an einem Punkt sehr gutes Tennis gespielt habe und taktisch alles in die richtige Richtung gelaufen ist. Aber jede macht Fehler, leider oder zum Glück. Ich mache auch Fehler und jetzt ist es so gelaufen." Allerdings führte er weiter aus: "Das ich dann die Krämpfe bekommen habe, liegt wahrscheinlich daran was passiert ist. Weil es auch in den Kopf geht und es nicht leicht ist, danach weiter zu spielen. Ich habe aber trotzdem versucht mein Bestes zu geben."

