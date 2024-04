ATP Monte-Carlo: Stefanos Tsitsipas oder Casper Ruud?

Vor dem Finale des ATP-1000-Master-Turniers in Monte-Carlo: Hier ein kurzer Vergleich der beiden Finalisten Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 11:34 Uhr

© Getty Images

Bereits drei Mal trafen der Weltranglistenzehnte Casper Ruud und der Weltranglistenzwölfte Stefanos Tsitsipas auf der ATP-Tour aufeinander. Zwei der drei Matches konnte der Norweger Ruud für sich entscheiden. Das erste Aufeinandertreffen war bei dem ATP-1000-Master-Turnier in Madrid 2021. Ruud gewann das Match auf Sand, doch Tsitsipas sicherte sich noch im gleichen Jahr die Revange, diesmal auf Hartplatz. Die letzte Begegnung hatten die beiden Spieler dieses Jahr im Februar, im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Los Cabos. Ruud konnte das Halbfinale mit 6:4 und 7:6 (7:4) gewinnen. Der Weltranglistenzehnte unterlag dann im Finale Jordan Thompson.

Die Finalisten von Monte-Carlo sind also statistisch gesehen ziemlich nah beieinander. Beide Spieler konnten in der Vergangenheit vor allem auf Sand sehr gute Ergebnisse erzielen. Auch bei den Titelgewinnen sind Ruud und Tsitsipas gleich auf. Sie gewannen in ihrer bisherigen Karriere beide zehn Titel. Zwei Titel davon sicherte sich Tsitsipas in Monte-Carlo, 2021 und 2022. Der Grieche ist also schon die Final-Atmosphäre des Turniers im Fürstentum gewöhnt. Das Finale wird morgen um 15:00 Uhr ausgetragen, im Anschluss an das Doppelfinale, welches für 12:00 Uhr angesetzt ist und bei dem Zverev mit seinem Doppel-Partner Marcelo Melo aufschlagen wird.

