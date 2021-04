ATP Monte Carlo: Tsitsipas überzeugt gegen Garin

Stefanos Tsitsipas hat das Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo erreicht. Der Grieche besiegte Cristian Garin in zwei Sätzen un trifft am Freitag auf Alejandro Davidovich Fokina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 14:52 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo

Tsitsipas und der chilenische Sandplatz-Spezialist eröffneten am Donnerstag den Court Rainier III im Monte Carlo Country Club - und lieferten sich ein Sandplatz-Duell vom Feinsten. Dabei agierte Tsitsipas etwas druckvoller als sein Gegner, ging wie gewohnt auch seinen Bällen nach. Und gewann mit 6:3 und 6:4. Vor allem gegen Ende des Matches zeigte Stefanos Tsitsipas noch einmal seine herausragende Klasse: Garin schaffte das Re-Break zum 4:4, Tsitsipas holte sich umgehend wieder den Aufschlag seines Kontrahenten und servierte sicher aus.

Im Viertelfinale wartet mit Alejandro Davidovich Fokina ein Mann, der sich seit letztem Jahr auf dem aufsteigenden Ast befindet. Der Spanier bezwang Rückkehrer Lucas Pouille mit 6:2 und 7:6 (2).

