ATP Montpellier: Dimitrov schon raus, Senior Lopez weiter

Grigor Dimitrov ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier schon bei seinem ersten Auftritt gescheitert. Der Bulgare unterlag Gregoire Barrere aus Frankreich in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 21:51 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov muss sich schon wieder aus Montpellier verabschieden

Im Herbst hatte es danach ausgesehen, als könne Grigor Dimitrov an seine glorreichen Zeiten anschließen, die 2017 im Gewinn der ATP-Weltmeisterschaft in London gipfelten. Dimitrov gelang es bei den US Open 2019 erstmals, Roger Federer zu besiegen, Schluss war erst im Halbfinale gegen Daniil Medvedev. Bei den Australian Open allerdings kam das frühe Aus gegen Tommy Paul aus den USA.

Und auch beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier legte der Bulgare einen kapitalen Fehlstart hin: Dimitrov unterlag Gregoire Barrere mit 7:6 (4), 4:6 und 5:7. Dabei schaffte der Favorit im dritten Satz noch einmal ein Rebreak zum 5:5 - musste aber umgehend wieder seinen Aufschlag abgeben. Nach 2:33 Stunden Spielzeit verwertete Barrere seinen dritten Matchball.

Ein anderer junger Franzose musste dagegen schon am Nachmittag gegen einen prominenten Namen die Segel streichen: Ugo Humbert hatte gegen Feliciano Lopez beim 4:6 und 1:6 keine Chance. Mit Richard Gasquet erreichte dann auch ein routinierter Lokalmatador die zweite Runde. Und bekommt es eben dort mit Lopez zu tun.

