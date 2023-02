ATP Montpellier: Krawietz und Pütz gewinnen bei Tour-Premiere

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben ihr erstes gemeinsames Match auf der ATP-Tour gewonnen. Die beiden deutschen Davis-Cup-Spieler schlugen in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier die beiden Lokalmatadoren Gregoire Barrere und Quentin Halys sicher mit 6:4 und 6:2.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 21:54 Uhr

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind gemeinsam auf der ATP-Tour angekommen

Für Krawietz war es das erste Match nach seiner Babypause, Pütz hatte an der Seite von Andreas Mies ja für einen deutschen Punkt im letztlich verlorenen Davis-Cup-Treffen gegen die Schweiz geholt. In Montpellier sind die beiden an Position eins gesetzt und bekommen es nun wieder mit zwei Lokalmatadoren zu tun, nämlich mit Fabrice Martin und Manuel Guinard.

Mies ist in Montpellier ebenfalls am Start, er spielt mit seinem neuen Standard-Partner John Peers. Auch interessant: Fabian Fallert und Hendrik Jebens, die in Koblenz vergangene Woche den Titel geholt haben, sind ebenfalls im 16er-Tableau eingetragen.

Was auch für das österreichische Davis-Cup-Doppel gilt: Alexander Erler und Lucas Miedler eröffnen gegen Sander Arends und David Pel. Ausgeschieden ist indes bereits Philipp Oswald an der Seite von Ramkumar Ramanathan.

Hier das Doppel-Tableau in Montpellier