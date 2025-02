ATP Montpellier: Rublev mit Kurzarbeit, Titelverteidiger Bublik fliegt raus

Während Turnierfavorit Andrey Rublev nach einem kurzen Auftritt in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Events in Montpellier eingezogen ist, musste Titelverteidiger Alexander Bublik die Segel streichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 21:40 Uhr

Rublev profitierte beim Stand von 5:2 im ersten Datz von der Aufgabe von Nikoloz Basilashvili. Im Halbfinale bekommt es der Russe nun mit Aleksandar Kovacevic zu tun. Der US-Amerikaner ließ Titelverteidiger Alexander Bublik beim 6:3 und 6:2 so gut wie keine Chance.

In der unteren Hälfte des Tableaus treffen in der Vorschlussrunde Félix Auger-Aliassime und Jesper de Jong aufeinander. Letzterer schlug im rein niederländischen Duell Tallon Griekspoor mit 7:6(5) und 6:4. Auger-Aliassime, der an diesem Wochenende auch für Kanad im Davis Cup hätte spielen können, gewann gegen Yunchaokete Bu mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier