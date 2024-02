ATP Montpellier: Rune und Coric komplettieren Favoriten-Halbfinale

Nach den Erfolgen des an Nr. 1 gesetzten Holger Rune und des an Position 4 geführten Borna Coric stehen alle vier topgesetzten Spieler im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Montpellier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 23:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ohne Satzverlust zieht der topgesetzte Holger Rune ins Halbfinale von Montpellier ein.

Im ersten Durchgang war die Viertelfinal-Partie des topgesetzten Holger Rune gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh beim ATP-250-Turnier in Montpellier komplett ausgeglichen. Nach je einem Break fiel die Entscheidung im ersten Durchgang im Tiebreak, wo der Däne unter Abwehr eines Satzballs einen 1:3-Rückstand noch drehen konnte.

Mit einem Break im dritten Spiel des zweiten Akts stellte der 20-jährige Rune die Weichen früh auf Sieg und hielt all seine Aufschlagspiele zum finalen 7:6 (6), 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

In der Runde der letzten Vier sieht sich der Weltranglisten-7. dem 27-jährigen Kroaten Borna Coric gegenüber. Gegen den Italiener Flavio Cobolli hatte der an Nr. 4 gesetzte Coric die Partie jederzeit im Griff und siegte nach 1:35 Stunden mit 6:3, 6:4.

Im zweiten Halbfinale trifft der an Nr. 2 gesetzte Kasache Alexander Bublik auf den an Position 3 geführten Felix Auger-Aliassime aus Kanada.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier