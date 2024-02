Holger Rune - Auf die nächsten 100 Siege!

Mit seinem Auftaktsieg beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier hat Holger Rune einen kleinen Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreicht: Der Däne gewann gegen Pablo Llamas Ruiz sein 100. Match auf der ATP-Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 13:28 Uhr

© Getty Images Holger Rune peilt heute seinen 101. Matchsieg auf der ATP-Tour an

Je später der Abend, umso süßer die Jubiläen. Und es ist spät geworden am Donnerstag in Montpellier. In erster Linie, weil Félix Auger-Aliassime und Arthur Cazaux ihr Nenngeld bis zum letzten Cent ausgespielt haben. Mit dem besseren Ende für den Kanadier. Ersta danach durften Holger Rune und Pablo Llamas Ruiz ran. Das ganz große Drama blieb beim ersten Auftritt von Turnierfavorit Rune aus. Aber das 7:5 und 6:2 bedeutete immerhin, dass Holger Rune nun dreistellig ist: Es war sein 100. Matchsieg auf der Tour.

Dem stehen 46 Niederlagen gegenüber. Die letzte gab es bekanntlich gegen eben jenen Arthur Cazaux in der zweiten Runde der Australian Open. 14 seiner Siege hat Holger Rune gegen Konkurrenten gefeiert, die zum Zeitpunkt der Matches in den Top Ten klassiert waren. das ist aller Ehren wert. Dazu kommen vier Titel auf der Tour, der größte davon sicherlich 2022 in Paris-Bercy. Zweimal hat Rune in München (2022, 2023) gewonnen, einmal in Stockholm (2022).

Kasachisches Duell zwischen Bublik und Shevchenko

In Montpellier geht es nun weiter gegen Michael Mmoh. Der US-Amerikaner setzte sich gegen Alexandre Müller mit 6:4 und 6:4 durch. Im Halbfinale träfe Holger Rune auf den Sieger der Partie zwischen Rückkehrer Borna Coric und dem immer stärker werdenden Italiener Flavio Cobolli.

In der unteren Tableau-Hälfte kommt es zum interessanten Viertelfinal-Duell zwischen Alexander Bublik und Alexander Shevchenko. Interessant deshalb, weil die beiden in Zukunft gemeinsam im kasachischen Davis-Cup-Team spielen werden. Shevchenko hat sich ja erst vor ein paar Tagen dazu entschlossen, für Kasachstan anzutreten. Im Doppel sind Bublik und Shevchenko in Montpellier sogar schon gemeinsam gestartet, gewannen auch ihr erste Match. Zum Viertelfinale sind sie dann aber nicht mehr angetreten.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier