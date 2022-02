ATP Montpellier: Tsonga gewinnt erstes Match in 2022

Beim Turnier in Frankreich durfte sich ein absoluter Publikumsliebling nach langer Zeit wieder einmal so richtig freuen.

von Armin Leiter

zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 21:42 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga, immerhin ehemaliger Australian Open Finalist, aber mittlerweile verletzungsbedingt auf Position 259 abgerutscht, besiegte den Polen Zuk mit 6:4 und 6:4. Seit Wimbledon bestritt er nur mehr ein Match, beim Challenger letzte Woche in Quimper, nun also der erste Sieg nach langer Pause auf ATP-Ebene. Beim anschließenden Siegerinterview war dem 36-jährigen die Erleichterung und die Freude natürlich anzusehen. Im Achtelfinale trifft er nun auf Filip Krajinovic aus Serbien, die Nummer fünf der Setzliste.

Im rein französchischem Duell Pouille gegen Simon, die beide als ehemalige Top Ten Spieler schon deutlich bessere Zeiten gesehen haben, siegte letzterer am Ende nach fast 3 Stunden Spielzeit mit 7:6 5:7 und 6:4. Alexander Bublik besiegte Tallon Griekspoor aus den Niederlanden mit 7:6 und 7:6.

Keine Wiederholung des Erfolges aus dem Vorjahr

Peter Gojowczyk konnte leider nicht an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen, als er beim Turnier in Südfrankreich bis ins Halbfinale vorstieß und erst gegen Roberto Bautista-Agut verlor. Gegen Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert hielt der 32-jährige nur im ersten Satz mit, ab dem fünften Spiel im zweiten Satz gelangen ihm nur noch drei Punkte.

Alexander Zverev steigt erst Donnerstag ins Turniergeschehen ein, er trifft auf den Sieger der Partie Ivashka gegen McDonald. Nach dem eher enttäuschendem Abschneiden in Australien wird er höchst motiviert auf den Platz zurückkehren, das Doppel mit Marcelo Melo hat er am Dienstag allerdings bereits leider verloren. Zverev, der nach eigener Aussage nicht das gesamte Finale Nadal gegen Medvedev vom Sonntag verfolgt hat, allerdings den letzten Teil, fand nur lobende Worte für den Spanier. „Was Rafa am Sonntag geleistet hat ist unglaublich, er ist aussergewöhnlich“, so die deutsche Nummer eins.

Starke Konkurrenz für Zverev

Das Teilnehmerfeld in Montpellier verspricht tolle Spiele, mit Bautista-Agut, Monfils sowie Basilashvili und Bublik sind einige Topspieler am Start, die Zverev auf den Weg zum Titel Probleme machen können.