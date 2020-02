ATP Montpellier: Turniersieg - Gael Monfils stoppt Überraschungsmann Vasek Pospisil

Gael Monfils hat zum dritten Mal nach 2010 und 2014 das ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier gewonnen. Der Lokalmatador bezwang Vasek Pospisil mit 7:5 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2020, 16:41 Uhr

© Getty Images Dritter Titel für Gael Monfils in Montpellier

Das Triple ist voll, Gael Monfils darf sich nach sechs Jahren Pause wieder Champion von Montpellier nennen. 97 Minuten mühte sich der aktuelle Weltranglisten-Neunte gegen Vasek Pospisil, der erst sein zweites Finale auf der ATP-Tour nach Washington 2014 bestritt. Auch damals war Pospisil als Verlierer vom Platz gegangen.

Beide Spieler werden in der kommenden Woche in Rotterdam aufschlagen. Monfils startet als Titelverteidiger und an Position drei gesetzt gegen Joao Sousa aus Portugal, Pospisil muss gleich zum Auftakt gegen Turnierfavorit Daniil Medvedev ran.

Im Doppel gab es eine Premiere: Mate Pavic und Nikola Cacic holten sich bei ihrem ersten gemeinsamen Start auf der ATP-Tour gleich den Titel. Die beiden Kroaten besiegten im Endspiel Dominic Inglot und Aisam-Ul-Haq Qureschi mit 6:4, 6:7 (4) und 10:4.

