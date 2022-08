ATP Montreal: Carreno Busta fordert Hurkacz im Endspiel

Hubert Hurkacz und Pablo Carreno Busta stehen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal. Für den Spanier geht es um den größten Titel seiner Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 07:32 Uhr

© Getty Images Pablo Carreno Busta steht vor seinm größten Karriere-Erfolg

Von einem verlorenen Satz hat sich Hubert Hurkacz bei den diesjährigen Canadian Open längst nicht aus dem Konzept bringen lassen: Wie schon in den Runden davor musste der Pole auch gegen Casper Ruud im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal einen Durchgang abgeben. Und ging am Ende mit einem 5:7, 6:3 und 6:2 als Sieger vom Court.

Das Match verlief durchaus bemerkenswert: Hurkacz erwischte den besseren Start, lag gleich mit 3:0 in Front. Danach kam Ruud immer besser in die Partie, legte nach dem Gewinn des ersten Satzes mit einem frühen Break im zweiten Akt nach. Hurkacz aber schaltete noch einmal einen gang höher - und war in der Entscheidung beinahe unantastbar. Für „Hubi“ geht es im Endspiel um den zweiten Sieg bei einem Masters-1000-Event - den ersten hat er im vergangenen Jahr in Miami geholt.

Erster Satzverlust für Carreno Busta

Als letzte Hürde hat sich Pablo Carreno Busta aufgebaut. Der Spanier gewann in der Night Session gegen Daniel Evans aus Großbritannien nach einer Spielzeit von knapp drei Stunden mit 7:5, 6:7 (7) und 6:2. Für Carreno Busta ist es der erste Auftritt in einem Endspiel eines 1000ers. Der 31-Jährige hat bislang sechs Titel auf der Tour gewonnen, der größte darunter war jener in Hamburg 2021. Bis zum Match gegen Evans hatte Carreno Busta keinen einzigen Satz abgegeben. Finalgegner Hurkacz hingegen stand gegen Albert Ramos-Vinolas schon kurz vor dem Aus, musste im Achtelfinale einen Matchball parieren.

Im Doppel sind Kevin Krawietz und Andreas Mies knapp vor dem Ziel gescheitert. Die beiden Deutschen unterlagen Wesley Koohlhof und Neil Skupski in der Vorschlussrunde mit 6:2, 3:6 und 8:10. Dabei hatten „KraMies“im Match-Tiebreak noch mit 8:7 geführt.

