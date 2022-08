ATP Montreal: Guter Start für Nick Kyrgios, Denis Shapovalov und Andy Murray out

Während es für Nick Kyrgios nach seinem Turniersieg in Washington auch beim Hartplatz-Event in Montreal gut anläuft, sind Denis Shapovalov und Andy Murray bereits in Runde eins ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2022, 09:24 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios steht nach einem Zweisatz-Erfolg über Sebastian Baez in der zweiten Runde von Montreal

Für Nick Kyrgios gibt es derzeit offenbar kein Halten: Der Australier, der letzte Woche beim ATP-World-Tour-500-Event in Washington seinen siebenten Turniersieg seiner Karriere feiern konnte, hat auch bei der Masters-Veranstaltung in Montreal einen guten Start hingelegt. Nach 1:25 Stunden verließ der 27-Jährige gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 6:4, 6:4 als Gewinner den Court Central. Die nächste Herausforderung wird für den Mann aus Canberra jedoch ungleich fordernder, geht es imerhin gegen den Weltranglisten-Ersten Daniil Medvedev aus Russland, der in Runde eins ein Freilos zur Verfügung hatte.

Gleich zum Auftakt ausgeschieden ist Denis Shapovalov. Der Lokalmatador konnte den freien Fall, in dem er sich mindestens seit Mai dieses Jahres befindet auch bei seinem Heimturnier nicht aufhalten und schied gegen den Alex de Minaur mit 5:7, 6:7 (4) aus. Nächster Gegner des Australiers ist Grigor Dimitrov, der den kanadischen Wildcard-Spieler Alexis Galrneau mit 6:4, 7:5 aus dem Wettbewerb nahm.

Hurkacz erster Achtelfinalist

Ebenfalls mit einer Wildcard ins Hauptfeld gestartet war Andy Murray, der jedoch gleich zu Beginn eine klare Niederlage gegen den zehntgereihten Taylor Fritz einstecken musste. Das 1:6, 3:6 gegen den US-Amerikaner ist die zweite Auftaktniederlage des Schotten hintereinander, der nach eigenen Aussagen mit den Bedingungen am amerikanischen Kontinent noch nicht ganz klarkommt. Fritz trifft nun auf seinen Landsmann Frances Tiafoe.

Der bislang einzige Achtelfinalist in Montreal ist der Pole Hubert Hurkacz, der Wawrinka-Bezwinger Emil Ruusuvuori mit 6:3, 6:7 (4) und 6:2 besiegen konnte. Mögliche Gegner in der Runde der letzten 16 sind der auf zwölf geführte Argentinier Diego Schwartzman oder der Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Hier das Einzel-Tableau aus Montreal.