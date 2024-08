ATP Montreal: Nishikori, Rune und Tiablo feiern Einzug in Runde zwei

Kei Nishikori konnte gestern Nacht erstmals seit 2021 einen Sieg bei einem Masters feiern. Der Japaner gewann in drei Sätzen und zieht somit in Runde zwei des ATP-Tour-1000-Turniers in Montreal. Ebenfalls weiter sind Holger Rune und Alejandro Tabilo.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 08:01 Uhr

Der erste Spieltag des ATP-Tour-1000-Turnier in Montreal hatte bereits spannende Matches zu bieten. Holger Rune, frisch getrennt von On-and-Off-Coach Patrick Mouratoglou war von der Setzliste her der Top-Spieler des Tages. Der Däne verpasste aufgrund von körperlichen Beschwerden die Olympischen Spiele und musste auch zuvor bei den Hamburg Open sein Viertelfinalmatch gegen den letztendlichen Turniersieger Fils aufgeben. Bei dem Turnier in Montreal griff er, nachdem er sich einige Tage Erholung kombiniert mit intensiven Trainingseinheiten gegönnt hatte, wieder an. Eigentlicher Erst-Runden-Gegner und ehemaliger Weltranglistendritte Milos Raonic musste kurzfristig absagen und verpasst somit seinen sechsten saisonalen Turnierstart auf der ATP-Tour. Dafür durfte der Spanier Roberto Bautista Agut ran, der den Dänen ordentlich forderte. Schließlich gelang dem 21-jährigen Rune nach über zwei Stunden und drei Sätzen mit 6:2, 3:6 und 6:2 der Einzug in die zweite Runde.

Nishikori visiert Zweit-Runden-Duell gegen Tsitsipas an

Der ehemalige Weltranglistenvierte Kei Nishikori meisterte ebenfalls die Auftakthürde. Bereits gestern Abend setzte sich der US-Open Finalist aus 2014 nach einem langen Drei-Satz-Kampf gegen Alex Michelsen durch und trifft in Runde zwei auf den an achtgesetzten Tsistipas. Nishikori war aufgrund von körperlichen und daraufhin mentalen Beschwerden lange ausgefallen. Seit Mitte 2023 ist er wieder zurück auf der ATP-Tour und konnte mit seinem gestrigen Gewinn seine Durststrecke, einen Gewinn bei einem Masters-Turnier einzufahren, brechen.

Der ungesetzte US-Amerikaner Frances Tiafoe zog in der ersten Runde mit dem an fünfzehngesetzten Alejandro Tabilo kein leichtes Los. In der Vergangenheit konnte Tiafoe einen Sieg einfahren, heute gelang ihm das nicht. Mallorca und Auckland-Sieger Tabilo gewann in zwei klaren Sätzen mit 6:4 und 6:2 und machte somit das Zweit-Runden-Match gegen Lorenzo Sonego klar.

Sinner im Doppel zurück

Viel Spaß hatten Jannik Sinner und Doppelpartner Jack Draper zusammen. Nach einem klaren 6:0 im ersten Satz, gab das italienisch-britische Doppel den zweiten ab. Den Matchtiebreak gewannen “Dripper” mit 10:8.