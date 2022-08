ATP Montreal: Stan Wawrinka schon raus, Regen bremst Spielbetrieb

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal konnten am Montag aufgrund schlechten Wetters nur wenige Partien zu Ende gespielt werden. Stan Wawrinka war einer der Verlierer des ersten Tages.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2022, 07:39 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist in Montreal ausgeschieden

Der Regen hat den Spielbetrieb am ersten Tag des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal stark beeinflusst, irgendwann ging in der Night Session nichts mehr. So musste die Partie zwischen Alex de Minaur und Denis Shapovalov im Tiebreak des zweiten Satzes beim Stand von 3:3 abgebrochen werden. Durchgang eins hatte der Australier, vor wenigen Tagen Champion in Atlanta, mit 7:5 für sich entscheiden können.

Ausgeschieden ist hingegen Stan Wawrinka. Der dreimalige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz verlor gegen Emil Ruusuvuori mit 3:6, 6:3 und 3:6. Hart zu kämpfen hatte Karen Khachanov mit Francisco Cerundolo. Der Russe gewann aber schließlich mit 7:6 (4), 5:7 und 6:3.

Das 64er-Tableau in Montreal wird von Daniil Medvedev vor Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas angeführt. Wimbledon-Champion Novak Djokovic fehlt ebenso wie Rafael Nadal und der nach wie vor verletzte Alexander Zverev. Aus deutschsprachiger Sicht ist kein Spieler vertreten.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal