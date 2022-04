ATP München: Alexander Zverev - gibt es den dritten Titel beim MTTC Iphitos?

Alexander Zverev geht als Nummer eins in das ATP-Tour-250-Turnier in München. Zweimal durfte Zverev schon mit dem Siegerauto von der Anlage fahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2022, 13:01 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev mit Deutschland-Shirt - mittlerweile fast die zweite Haut des Olympiasiegers

Das deutsche Olympia-Trikot ist Alexander Zverev mittlerweile fast zur zweiten Haut geworden. Der Goldmedaillen-Gewinner von Tokio 2021 trägt sein Langarmshirt mit den Nationalfarben auch auf der Anlage des MTTC Iphitos gerne zu Markte, so etwa bei der Vorstellung des Siegerautos am Freitag. Zweimal durfte Zverev ein solches schon von der Anlage fahren, 2017 und 2018 war´s. Auch schon wieder eine Zeit lang her, im vergangenen Jahr unterlag Zverev in München überraschend Ilya Ivashka.

Ihr wollt das Turnier in München live im TV oder Stream sehen? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt dieses Event und noch weitere ATP-Turniere wie etwa die beiden Masters-1000er in Madrid und Rom.

In der laufenden Saison durfte Zverev noch keinen Siegerpokal in die Höhe stemmen, die Gründe dafür sind äußerst unterschiedlich: Bei den Australian Open erwischte er gegen Denis Shapovalov einfach einen schlechten Tag, in Acapulco wurde Zverev bekanntlich des Feldes verwiesen, in Miami wiederum trat er gegen Casper Ruud nicht ganz gesund an. Der einzige Sandplatzauftritt des Jahres verlief bis zum Halbfinale in Monte-Carlo stark, dann musste Zverev im Match gegen Stefanos Tsitsipas den Strapazen und seinem angespannten Oberschenkel aus der Partie gegen Jannik Sinner Tribut zollen.

Zverev startet wohl am Mittwoch

Startet Zverev in München aber dennoch als der große Favorit? Ohne Zweifel. Denn bei jeder seiner Niederlagen in diesem Jahr (so etwa auch in Indian Wells gegen Tommy Paul) wurde man den Eindruck nicht los, dass Zverev diese Partien eher verloren als dass sie sein Gegner gewonnen hatte. Ausnahme vielleicht die Tsitsipas-Partie in Monte-Carlo.

Die Auslosung in München ist aus Sicht von Zverev interessant Er wird auf jeden Fall gegen einen Youngster eröffnen, entweder Jiri Lehecka oder Holger Rune. Im Viertelfinale würde standesgemäß Daniel Evans warten, hier könnte es aber auch zu einem Treffen mit dem Finnen Emil Ruusuvuori kommen. Geht es nach der Setzliste, dann darf sich Alexander Zverev im Halbfinale mit Reilly Opelka messen, das programmierte Endspiel sehe die Chance auf eine Revanche mit Casper Ruud vor.

Noch aber kann sich Zverev ganz entspannt an die Bedingungen in München gewöhnen. Sein erster Einsatz ist erst für den Mittwoch vorgesehen.

Hier das Einzel-Tableau in München