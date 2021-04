ATP München: Alexander Zverev vs Ricardas Berankis live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Turnier in München auf Ricardas Berankis. Das Match beginnt um ca. 14.30 Uhr und wird im Livestream des Bayerischen Rundfunks übertragen. Bei uns seid ihr im Matchtracker dabei!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2021, 14:24 Uhr

Alexander Zverev

Alexander Zverev will in München seinen dritten Titel holen - nach seinen Siegen in 2017 und 2018.

"Ich freue mich darauf, die Favoritenrolle anzunehmen", so Zverev vor Turnierbeginn. "Es wird keine einfach Woche werden."

Zverev trifft nach einem Freilos zu Beginn auf Ricardas Berankis. Der Weltranglisten-89. ist als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht und hat sich mit einem Auftaktsieg über Maximilian Marterer bereits zum Lucky Winner aufgespielt.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Berankis steht es 1:0 für den Deutschen: 2018 siegte er in Runde 1 bei den French Open mit 6:1, 6:1 und 6:2.

Wann spielt Alexander Zverev?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Ricardas Berankis ist als drittes Spiel nach 11 Uhr angesetzt. Zuvor duellieren sich John Millman und Guido Pella sowie Pablo Cuevas und Casper Ruud. Der Bayerische Rundfunk überträgt live im Stream, wir haben das Zverev-Match hier im Matchtracker für euch!

Hier das Einzel-Tableau in München