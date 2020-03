ATP München: Auch die BMW Open 2020 werden verschoben

Erwartungsgemäß können auch die BMW Open 2020 nicht zum vorgesehenen Termin vom 25.04. bis zum 04.05. 2020 stattfinden. Einen Tag nach der Bekanntgabe der Verlegung der French Open in den September zogen auch die Veranstalter in München die Reißleine.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 18.03.2020, 18:57 Uhr

© Jürgen Hasenkopf So sah es 2019 aus: Finalist Matteo Berrettini, Sieger Cristian Garin

Die BMW Open by FWU (25. April bis 3. Mai) werden 2020 vorerst nicht stattfinden. Die heutige Entscheidung der ATP, aufgrund des Coronavirus alle Turniere bis zu den French Open weltweit abzusagen, wird von den Veranstaltern des Münchner Traditionsturniers geteilt und als richtig empfunden. „Für alle Tennisfans ist die Situation sehr bedauerlich. Auch wenn es schwerfällt, am Ende geht es um eine Gesamtverantwortung gegenüber den Zuschauern und den Spielern sowie allen Beteiligten, die am Turnier mitwirken“, sagt Michael Mronz für den Veranstalter MMP Event GmbH. Die Gesundheit und Sicherheit Aller hat höchste Priorität.

Am Dienstag hatte der Französische Tennisverband bekannt gegeben, die French Open auf den Termin zwischen 20. September und 4. Oktober 2020 zu legen. Allerdings im Alleingang, ohne die betroffenen Parteien, und dabei vor allem die Spielergewerkschaften ATP und WTA, in ihre Entscheidung miteinzubeziehen.

Überlegungen ob Turnier später im Jahr stattfinden kann, werden geprüft

Innerhalb der ATP gibt es Überlegungen, eventuell ausgefallene Turniere zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr neu anzusetzen. Das ATP-Tour-250-Turnier in München hat bei der ATP sein Interesse daran bereits bekundet. Sobald Klarheit herrscht, werden die bisherigen Ticketkäufer des Events beim MTTC Iphitos über das weitere Vorgehen informiert. Die Veranstalter bitten die Kunden noch um ein wenig Geduld, „jedoch wird niemand auf seinem bereits erworbenen Ticket sitzen bleiben“, betont Michael Mronz.

Ersatztermine sind allerdings rar. Zumal ja auch die großen Veranstaltungen in Madrid und Rom, die ebenfalls nicht stattfinden können, möglicherweise auf einen Ersatztermin hoffen. Moch dazu, wo es sich bei beiden Turnieren um Combined Events handelt, also Frauen und Männer über eine Woche lang um den Titel kämpfen.