ATP München: Basilashvili fordert Struff im Finale

Das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in München bestreiten Jan-Lennard Struff und Nikoloz Basilashvili. Beide Spieler feierten in der Vorschlussrunde eindeutige Zwei-Satz-Siege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2021, 16:52 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Nikoloz Basilashvili spielt um seinen dritten Titel in Deutschland

Die beiden Finalisten kennen sich gut, wie Struff in seiner Pressekonferenz nach dem erstmaligen Einzug in das Endspiel eines ATP-Turniers verriet. Basilashvili hat schließlich lange bei Jan de Witt in Halle trainiert, da hat auch Jan-Lennard Struff öfters vorbeigeschaut. Der Georgier hatte mit Casper Ruud beim 6:1 und 6:2 jedenfalls noch weniger Probleme als Struff bim 6:4 und 6:1 gegen Zverev-Bezwinger Ilya Ivashka.

An Finali in Deutschland hat Nikoloz Basilashvili übrigens beste Erinnerungen: Zwei Mal schon trug er beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg den Sieg davon. Darüber hinaus hat Basilashvili in dieser Saison bereits in Doha triumphiert, auf dem Weg zum Turniersieg das kurze Comeback von Roger Federer beendet.

Das Endspiel ist für Sonntag um 13:30 Uhr angesetzt. Das Bayerische Fernsehen überträgt live und im Stream.

Hier das Einzel-Tableau in München