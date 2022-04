ATP München: Casper Ruud wankt, fällt aber nicht

Einen Tag nach Turnierfavorit Alexander Zverev hätte es beim ATP-Tour-250-Event in München beinahe auch die Nummer zwei erwischt. Am Ende behauptete sich Casper Ruud gegen Alex Molczan aber doch in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 15:50 Uhr

© Getty Images Casper Ruud musste zum Auftakt in München zittern

An Chancen hat es Alex Molczan im Achtelfinal-Match des ATP-Tour-250-Turniers in München gegen Casper Ruud wahrlich nicht gemangelt: Der Slowake hatte den ersten Satz mit 6:3 gewonnen, Ruud mit 6:4 ausgeglichen. Im dritten Durchgang war es aber Molczan, der sich immer mal wieder in gute Positionen brachte. Diese aber nicht zu nutzen wusste. Und so schlug eben die Nummer zwei des Turniers zu. Ruud holte sich das Break zum 5:4 und servierte danach ohne große Probleme aus.

Einen Tag nach dem überraschenden Aus von Alexander Zverev gegen Holger Rune blieb dem traditionsreichen Turnier beim MTTC Iphitos damit der Verlust seines zweiten prominenten Spielers erspart. Zverev hatte am Mittwoch gegen Rune mit 3:6 und 2:6 verloren.

Im Viertelfinale spielt Casper Ruud am Freitag gegen Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden. Van de Zandschulp hatte im ersten Match auf dem Center Court beim 6:2 und 6:3 gegen Egor Gerasimov keine Probleme.

