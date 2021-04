ATP München: Cedrik-Marcel Stebe nach hartem Kampf gegen Coria ausgeschieden

Für Cedrik-Marcel Stebe ist beim Heimturnier in München in der ersten Runde Endstation. Der Deutsche scheiterte zum Auftakt der BMW Open mit 3:6, 6:3 und 1:6 an Federico Coria. Auch Maximilian Marterer ist am Montag ausgeschieden.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 26.04.2021, 20:04 Uhr

Cedrik-Marcel Stebe scheiterte in München in Runde eins

Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) scheiterte an seiner Auftakthürde. Der 30-Jährige verlor gegen den Argentinier Federico Coria 3:6, 6:3, 2:6. Im dritten Entscheidungssatz ist dem Mann aus Enz dabei der Faden vollkommen gerissen, beim Stand von 0:5 gelang es Stebe zwar noch, die Höchststrafe zu verhindern, am Ausgang der Partie konnte der 30-Jährige schließlich jedoch nichts mehr ändern.

Marterer verpasst Duell mit Zverev

Ebenfalls bereits ausgeschieden ist Maximilian Marterer, der damit ein deutsches Duell gegen Alexander Zverev verpasst. Der 25 Jahre alte Nürnberger, der eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, unterlag dem Litauer Ricardas Berankis mit 6:7 (10:12), 3:6 . Berankis, Nummer 89 der Weltrangliste, trifft voraussichtlich am Mittwoch auf die deutsche Nummer eins.

Am Montag wurde außerdem bekannt, dass Aslan Karatsev nach seiner sonntäglichen Finalniederlage gegen Matteo Berrettini in Belgrad nun doch nicht nach München reisen wird. Der Russe wäre bei den BMW Open als Nummer drei ins Rennen gegangen. Topgesetzt in Bayern ist der Lokalmatador Alexander Zverev, als Nummer zwei geht Casper Ruud ins Rennen.

