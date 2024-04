ATP München: Cristian Garin zurück im Rampenlicht

Im Viertelfinale der BMW Open am Freitag stand Cristian Garin aus Chile im Rampenlicht, als er den Top-Favoriten und Lokalmatador Alexander Zverev mit 6:4, 6:4 besiegte.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 19:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Cristian Garin ist in München wieder voll dabei

In einem Duell zwischen zwei ehemaligen München Champions trotzte Garin den windigen und nassen Bedingungen auf einem ausverkauften Center Court mit einem soliden Spiel. Der 27-jährige aus Santiago hatte in einem unterhaltsamen Match alle Antworten auf die vielseitigen Bemühungen Zverevs und sicherte sich schließlich nach genau zwei Stunden Spielzeit den Sieg.

Erneuter Erfolg gegen alten Bekannten

"Die Bedingungen waren heute schwierig, aber ich habe versucht, mein Spiel zu spielen, und das habe ich sehr gut gemacht. Der Schlüssel war, in jedem Spiel konzentriert zu bleiben, sich nicht vom Wind oder Regen ablenken zu lassen. Ich war aggressiv und habe um jeden Punkt gekämpft", sagte Garin, der Zverev ebenfalls auf dem Weg zu seinem Triumph bei den BMW Open vor fünf Jahren besiegte.

"Ich kenne Sascha ziemlich gut, seit wir Junioren waren. Wir haben vor anderthalb Jahren in Rom gegeneinander gespielt und damals hatte er das bessere Ende. Heute war er mit den Bedingungen nicht zufrieden und ich habe davon profitiert. Mein Tennisniveau wird von Tag zu Tag besser. Ich habe keine Schmerzen und fühle mich wieder wohl auf dem Platz. Mein Team und meine Familie haben mir durch schwierige Zeiten geholfen", erklärte Garin, der in der vergangenen Saison mit Rücken- und Bauchproblemen sowie einem Rippenbruch zu kämpfen hatte. Vor zwei Wochen konnte sich die Nummer 106 der ATP-Weltrangliste mit dem Halbfinaleinzug bei den Estoril Open in Portugal wieder Selbstvertrauen zurückgewinnen.

Stammgast in München

Den Schwung nahm er nun mit in die bayerische Landeshauptstadt, um den großen Herausforderungen für die Spieler am Aumeister zu trotzen. Garin ist ein Stammgast in München und bereits zum vierten Mal beim MTTC Iphitos am Start.

"Es ist immer hart in München, da wir oft wechselhaftes Wetter haben, teilweise sogar Schnee. Es gibt sonnige Tage und dann wird es wieder kalt", gab der Südamerikaner zu Protokoll.

"Aber ich mag das Turnier. Die Leute sind nett und ich fühle mich hier wohl. Deshalb komme ich Jahr für Jahr wieder. Die Matches finden am Nachmittag statt. Ich verbringe viel Zeit im Club, aber wir gehen auch aus. Die Stadt ist schön, das Essen ist ausgezeichnet. Ich genieße meine Zeit hier."

Eine Verlängerung seines Aufenthalts hat Garin nun auch sicher. Am Samstag geht’s gegen den an Nummer 3 gesetzten Taylor Fritz aus den Vereinigten Staaten.

„Er ist ein weiterer Top-Spieler. Ich habe sein Match gegen Jack Draper verfolgt. Beide haben dabei auf einem sehr hohen Niveau agiert. Gegen Taylor im Halbfinale anzutreten ist keine leichte Aufgabe. Er hat ein kraftvolles Game mit einem sehr guten Aufschlag. Ich spiele aber gut und werde versuchen meine Waffen einzusetzen“, gibt Garin als Parole aus.

Hier das Einzel-Tableau in München